Diversität: Britische Finanzaufsicht will Quote für Frauen in börsennotierten Firmen

Die britische Finanzmarktaufsicht (FCA) will mehr Frauen in Führungspositionen börsennotierter Unternehmen. Künftig sollen 40 Prozent der Vorstandsmitglieder Frauen sein, forderte die FCA am Mittwoch. Zudem soll mindestens ein Posten in der Konzernführung – also der Vorstandschef oder Finanzvorstand – mit einer Frau besetzt sein. Börsennotierte Unternehmen müssten diese Ziele einhalten oder den Aktionären erklären, warum sie sie nicht erreicht haben, hieß es.