Diversität im Top-Management: Je internationaler, umso attraktiver für Absolventen

Was für die Geschlechterdiversität bereits gut belegt ist, konnten nun Forscher der ESCP Business School und der HHL Leipzig auch für die Internationalität in den Führungsetagen belegen. Dafür hatten die Managementforscher Stefan Schmid und Tobias Dauth die Nationalitäten der Vorstände in den 100 größten Unternehmen in Deutschland, England, den Niederlanden und der Schweiz mit der Arbeitgeberattraktivität der Konzerne verglichen. Grundlage war eine Befragung durch die Beratung Universum, die der WirtschaftsWoche Jahr für Jahr exklusiv vorliegt. Der Beobachtungszeitraum umfasst neun Jahre, verzerrende Indikatoren, wie etwa die Attraktivität der Produktmarken oder den Standort der Firmenzentrale, haben die Wissenschaftler herausgerechnet.