DIW-Studie: Deutsche Banken befördern mehr Frauen – außer den Sparkassen

In den Aufsichtsräten des Finanzsektors war im vergangenen Jahr eine moderate Steigerung zu beobachten, nachdem die Frauenanteile in diesen Gremien von 2018 auf 2019 sogar rückläufig gewesen waren. In den 100 größten Banken nahm der Anteil in den Aufsichtsräten laut DIW von knapp 23 Prozent auf knapp 24 Prozent zu.