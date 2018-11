DIW-Studie: Deutschland droht keine Rezession – „aber Konjunktur kühlt ab“

BerlinDeutschland droht dem DIW-Institut zufolge keine Rezession. Das Bruttoinlandsprodukt werde nach dem Rückgang im Sommer im laufenden Schlussquartal mit 0,4 Prozent wieder spürbar zulegen, sagte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) am Mittwoch in Berlin voraus. „Die Konjunktur kühlt insgesamt zwar etwas ab, eine Rezession steht aber nicht bevor“, sagte Konjunkturchef Claus Michelsen. Bei zwei Minus-Quartalen in Folge sprechen Ökonomen von einer Rezession.