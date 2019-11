DNB Nor Schmiergeld-Ermittlungen belasten norwegische Großbank

Auslöser der Untersuchungen ist ein TV-Bericht, demzufolge der isländische Fischereikonzern Samherji Bestechungsgeld in Millionenhöhe gezahlt haben soll, um sich Fangrechte in Namibia zu sichern. In diesem Zusammenhang wurde der frühere Justizminister des afrikanischen Landes verhaftet. Die Ermittler prüfen nun, ob es bei Transaktion von Samherji nach Namibia zu Gesetzesverstößen gekommen ist. Samherji und DNB Nor bestritten jegliches Fehlverhalten.