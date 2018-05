Dodd-Frank: US-Präsident Trump unterschreibt Lockerung der Bankenregulierung

Trump sprach vom „nächsten Schritt in Amerikas beispiellosem wirtschaftlichen Comeback“. „Dies ist wahrhaftig ein großer Tag für Amerika und ein großer Tag für kleine Unternehmen und Arbeiter in ganz Amerika“, sagte der Präsident. Kritiker erklärten dagegen, mit dem Gesetz wachse das Risiko, dass die Steuerzahler in Zukunft wieder Banken retten müssten.