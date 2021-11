Doppelinterview Recaro: Mark Hiller und Mark Putsch : „Recaro bleibt ein Familienunternehmen“

Wie sieht denn diese Neuausrichtung bei Aircraft Seating aus? Der Luftfahrtmarkt dürfte ja in den kommenden Jahren angesichts umfassender Transformationen ein schwieriges Pflaster bleiben.

Hiller: Das sehe ich nicht so. Die großen nationalen Märkte wie China und die USA sind schon wieder auf Vorkrisenniveau. Lediglich bei internationalen Flügen stockt es noch. Es zeigt sich: Wo die Menschen wieder fliegen dürfen, tun sie das auch gerne.

Putsch: Die Luftfahrtbranche wird auch in den kommenden Jahren wieder stark wachsen. Zum einen durch die Nachholeffekte, zum anderen aber durch neue Märkte, die noch längst nicht so erschlossen sind. Denken Sie etwa an Afrika oder Indien. Außerdem werden Nachhaltigkeitsvorgaben dazu führen, dass Flugzeuge leichter werden müssen. Neue Sitze sind da ein guter Weg, um Gewicht zu sparen.