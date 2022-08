Alibaba, Xiaomi, BYD Aktie & Co China-Aktien: Tanz mit dem Drachen

Während Anleger an westlichen Märkten vergangene Woche fallenden Kursen hinterhersahen, gab es in China satte Gewinne. Besonders die Preise der zuletzt stark gebeutelten Trendwerte zogen rasant an: Der Nasdaq Golden Dragon Index, der chinesische Techkonzerne mit US-Listing abbildet, legte in fünf Tagen glatt zehn Prozent zu. Zum Kursanstieg verhalf unter anderem ein neues Konjunkturpaket, das Milliarden Dollar in die Infrastruktur pumpen und zudem die staatlichen Stromversorger stützen soll.