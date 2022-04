Anlegen mit der BörsenWoche Das Verzögern der Zinswende wird für den Euro immer riskanter

Und die EZB? Unternahm in Sachen Inflationsbekämpfung bisher nicht viel. Mit Spannung erwartete der Markt die Sitzung am Donnerstag. Der vorherrschende Anspruch an die Währungshüter: Einen glaubwürdigen und klaren Plan zum Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik präsentieren. Erwartet wurde hingegen, dass Details zu Zinserhöhungen noch nicht festgelegt werden. So kam es dann auch: Der Zins bleibt erstmal gleich. Die Anleihemärkte lässt das Lavieren seitens der EZB kalt: Sie orientieren sich am FED-Kurs. Seit Anfang März hat die Rendite für 10-jährige US-Staatsanleihen, dem wichtigsten Zinsbarometer, einen Sprung gemacht, für den solche Bonds gewöhnlich mehrere Jahre brauchen. Bemerkenswert ist zudem, dass der Zins kurzlaufender Anleihen zwischenzeitlich schneller stieg als der von Langläufern. Normalerweise liegen die Renditen höher, je länger das Kapital gebunden ist. Bei Bundesanleihen sieht es ähnlich aus. Historisch betrachtet ist diese Entwicklung am Anleihemarkt ein Anzeichen für eine bevorstehende Rezession.