Bankenexpertin: „Die UBS ist jetzt quasi eine staatliche Bank“

Die CS/UBS-Fusion hat aber das Problem „too big to fail“ noch vergrößert: Aus zwei großen wird eine sehr große Bank.

Das sehe ich tatsächlich kritisch. Dahinter stehen, glaube ich, zwei Probleme: Wir haben in der Schweiz eine nationale Bankenaufsicht. Die Schweiz hat ein sehr großes Interesse daran, ihre Banken zu retten. Also gehe ich davon aus, dass sie in Zukunft alles tun wird, um die UBS immer zu sichern. Die UBS ist quasi eine staatliche Bank – im Sinne einer staatlichen Garantie dahinter. Das Zweite, was ich erschreckend finde, ist: Es gibt eigentlich für alle großen Banken Sanierungs- und Entwicklungspläne. Auch die Schweizer Bankenaufsicht hat so eine Strategie. Ich frage mich: Warum wurde die nicht umgesetzt? Das ist eine Frage, die jetzt noch deutlich mehr diskutiert werden muss.