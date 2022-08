Bed, Bath & Beyond, AMC, GME und Co. Zum Mond – und zurück auf den Boden der Tatsachen

Es geht wieder los: Im Internet feuern sich Privatanleger gegenseitig zu halsbrecherischen Investitionen in strauchelnde Unternehmen an. Ihr Schlachtruf? „To the Moon“. Der stammt noch aus dem ersten Hype um die sogenannten Meme-Aktien, bei dem sich Kleinanleger im Frühjahr 2021 zu einer Kollektivwette auf die Aktie des Videospielhändlers Gamestop verabredeten – und eine gigantische Spekulationsblase erschufen. Die Aktie stieg innerhalb weniger Wochen von knapp 20 Dollar auf in der Spitze 480 Dollar.