BörsenWoche 160: BVB-Aktie: Gute Zahlen reichen nicht

Als Borussia Dortmund im Dezember vergangenen Jahres 1-2 gegen Werder Bremen verloren hatte, passierte etwas Ungewöhnliches. Der BVB trennte sich danach mitten in der Saison von seinem Cheftrainer. Das hatte es beim erfolgsverwöhnten Klub zuvor im März 2007 gegeben. Doch das Abschneiden der Mannschaft war einfach zu enttäuschend: Frühes Aus in DFB-Pokal und Champions League, in der Liga zwischenzeitlich nur auf Platz acht. Zu wenig für einen Klub, der sich gerne zu den Top 10 in Europa zählt.