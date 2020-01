Allerdings sinkt die Belohnung für den, der den richtigen Hash-Wert errechnet und so einen neuen Block abschließt, in festgelegten Intervallen. Das sorgt mit dafür, dass die Zahl der Bitcoins immer limitiert bleibt und nicht beliebig vermehrt werden kann. In den Anfangsjahren der Kryptowährung lag die Belohnung für einen richtig errechneten Hash-Wert und einen neuen Block noch bei 50 Bitcoins. Alle 210.000 Blöcke halbiert sie sich jedoch. Erstmals war das am 29. November 2012 der Fall, als sie von 50 auf 25 Bitcoin gesenkt wurde (siehe Grafik), zum zweiten Mal am 9. Juli 2016. Am 9. Mai dieses Jahres soll es nach Berechnungen der Kryptowährungs-Plattform Binance erneut so weit sein und die Belohnung auf dann 6,25 Bitcoins je Block schrumpfen.