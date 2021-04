Börsenwoche 302 - Grafik der Woche Die Liebe zum eigenen Unternehmen

In Deutschland ist man zurückhaltend, das ist grundsätzlich als positiv einzuschätzen, laufen doch Aktionäre so nicht Gefahr, dass die Kapitalbasis ihres Unternehmen mit Rückkäufen ausgehöhlt wird. In den USA zeigen sich laut DAI die größten Aktienrückkäufe im Verhältnis zur Marktkapitalisierung im IT-Sketor, bei Communication Services und Finanzfirmen. Darunter sind die an der Börse am höchsten bewerteten Unternehmen wie Apple, Alphabet oder Microsoft.



