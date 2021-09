Investorinnen und Investoren geben dem Bund also in Summe Geld, um Schuldtitel zu erwerben. Da Bundesanleihen mit dem Top-Rating von AAA ausgestattet sind, sind sie als Sicherheit für viele institutionelle Anleger unabdingbar. Die für das Schuldenmanagement des Bundes verantwortliche Finanzagentur hatte bis Ende August Bundeswertpapiere von mehr als 275 Milliarden Euro an Investoren abgegeben. Die durchschnittliche Emissionsrendite betrug minus 0,55 Prozent. Insgesamt will sich die Finanzagentur in diesem Jahr das Rekordvolumen von mehr als 480 Milliarden Euro von Investoren leihen. Das entspricht in etwa dem, was der Bund in den vergangenen zwölf Monaten aufgenommen hat.