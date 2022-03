BörsenWoche 351 Jetzt werden die USA für Euro-Anleger wieder interessanter

Es ist also geschehen: Die US-Notenbank Federal Reserve hat erstmals seit 2018 den Leitzins angehoben. Von 0,25 Prozent Obergrenze geht es einen Viertelprozentpunkt nach oben. Weitere Zinsschritte dürften schnell folgen. (Eine detaillierte Grafik finden Sie in der aktuellen Ausgabe der BörsenWoche.) In Europa dagegen hat die Zentralbank zuletzt weiter signalisiert, die Zinsen unten zu halten. Große Schritte sind mit Blick auf die hohe Verschuldung vieler Euro-Länder ohnehin nicht drin. Entsprechend schwach sieht der Euro im Vergleich mit dem Dollar zur Zeit aus. Viel spricht dafür, dass das erst mal so bleibt.