BörsenWoche 364 - Interview „Der Markt preist aktuell für die nächsten fünf Jahre 2,1 Prozent Inflation ein“

WirtschaftsWoche: Herr Stille, die Inflation in der Eurozone beträgt derzeit acht Prozent. Trotz Zinsanstieg liegen Anleiherenditen weit darunter und zudem sind die Kurse unter Druck. Wieso sollte man ausgerechnet jetzt in besicherte Anleihen, also Pfandbriefe, investieren?

Henrik Stille: Wir haben in 200 Jahren noch nie einen Ausfall gesehen in der Assetklasse. Das liegt an ihrem Design. Pfandbriefe werden zum Beispiel häufig von Banken genutzt, um Immobiliendarlehen zu finanzieren. Als Gläubiger haben sie dann Ansprüche gegen zwei Kontrahenten. Zum einen gegen die Bank – und wenn die ausfällt, haben Sie Anspruch auf den Immobilienkredit. Zweitens gibt es sehr starke regulatorische Unterstützung für Pfandbriefe. Immer wenn sie in der Vergangenheit in Schwierigkeiten gerieten, sind Regierungen eingesprungen und haben die Investoren gerettet – zum Beispiel in Griechenland, Portugal oder Österreich.