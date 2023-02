BörsenWoche 397 Editorial: Augen auf beim Aktienrückkauf

Spannend dürfte der Fall United Internet (UI) werden. Die Aktie des Telekommunikationskonzerns ist seit Jahren im Sinkflug. Nun will der Konzern aus Montabaur 300 Millionen Euro in Rückkäufe stecken. Dabei verschlingt der Ausbau der 5G-Netzinfrastruktur bei der Tochter 1&1 enorme Summen. UI könnte das Geld also auch operativ gebrauchen. Der Aktienkurs stieg nach der Meldung dennoch erst einmal leicht an. Wie nachhaltig das ist, muss sich zeigen. Einen Automatismus, dass Aktienrückkäufe zu steigenden Kursen führen, gibt es nicht.