BörsenWoche 398 Editorial China wird zur Gretchenfrage für BASF-Aktionäre

Medienberichten entnehme ich, dass das womöglich auch mit ihrer kritischen Einstellung gegenüber den Milliardeninvestitionen des Konzerns in China zu tun hat. Seit 2019 baut BASF in der südchinesischen Provinz Guangdong einen neuen Verbundstandort analog zum Stammsitz in Ludwigshafen. Zehn Milliarden Dollar Investitionssumme sind dafür veranschlagt, Chef Martin Brudermüller ist großer Chinabefürworter.