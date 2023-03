BörsenWoche 399 Frauen sind an der Börse im Schnitt erfolgreicher als Männer

Die Zurückhaltung, an den Kapitalmarkt zu gehen, ist neben dem Einkommensunterschied vor allem psychologisch bedingt. Den Vermögensverwaltern von Blackrock zufolge haben Frauen ein höheres Informations- und Sicherheitsbedürfnis. Zudem fehlt es an Vertrauen, sagen die Banker von BNY Mellon. Tatsächlich sind viele Beratungsangebote eher auf Männer zugeschnitten, was damit zusammenhängen könnte, dass die meisten Berater selbst männlich sind. Während Männer eher renditefokussiert sind, legen Frauen mehr Wert auf die Auswirkungen ihrer Investments auf Umwelt oder Gesellschaft. Nicht zuletzt halten viele Frauen Investments für zu risikoreich – dem DAI zufolge setzen sie deshalb, wenn sie investieren, eher auf Fonds.