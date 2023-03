BörsenWoche 400: Editorial: 400. Ausgabe der BörsenWoche: Worauf ich stolz bin

All das also habe ich vielleicht falsch antizipiert. Aber, und darauf blicke ich mit einem gewissen Stolz: Ich habe stets der Versuchung widerstanden, Ihnen irgendeine meiner Überlegungen als absolute Wahrheit zu verkaufen. Im Archiv habe ich ein paar Beispiele dafür herausgesucht – anhand der großen Krisen, die es seit Start der BörsenWoche gab. Zum Beispiel beschrien zum Jahresstart 2016, als der Dax seine erste veritable Baisse in dieser Zeit erlebte, interessierte Kreise das Ende von Buy-&-Hold-Strategien – wegen der starken Kursschwankungen. Das hielt ich für Quatsch. Ich schrieb auf, dass der Ansatz gegenüber hektischem Hin und Her einen strukturellen Vorteil hat und meiner Meinung nach nicht besser oder schlechter funktionieren wird als in früheren Epochen (Ausgabe 40). Gute sieben Jahre später lässt sich sagen: stimmt.