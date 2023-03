BörsenWoche 401: Editorial Worauf es in turbulenten Marktphasen ankommt

In turbulenten Marktphasen kommt es auf eine konsistente Anlagestrategie an. Ruhige Hände haben die BörsenWoche souverän durch die bisherigen Crashs gebracht. Für ein wöchentliches Format ist das die bessere Strategie als hektisches Traden. Schließlich hätten Sie nichts davon, würden wir unterwöchig Spekulationsgewinne einfahren und Ihnen dann in der Folgewoche davon erzählen. Deshalb suchen wir auch in der zuletzt besonders schnelllebigen Nachrichtenflut nach langen Linien.