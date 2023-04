BörsenWoche 403: Editorial Ist der Kursrutsch bei Immobilien-Aktien gerechtfertigt?

Sind Wendespekulationen also das Risiko wert? Pauschal lässt sich das nicht sagen. Sicher ist, dass es in jeder Marktphase die Möglichkeit gibt, auf beständige Erfolgsstorys oder Trendprofiteure statt auf strauchelnde Stars zu setzen. Deshalb haben wir uns in der aktuellen Analyse im weiteren Sinne trotzdem mit Immobilien beschäftigt. Denn Energiekrise und Klimaziele haben einen Boom bei Wärmepumpen entfacht. Die börsennotierten Hersteller sind in den vergangenen Monaten keineswegs abgestürzt – vielversprechende Kandidaten gibt es unter ihnen trotzdem.