BörsenWoche 404: Editorial: Lassen Sie sich keine Angst machen!

In unübersichtlichen Zeiten, wie wir sie erleben, verfangen solche Geschichten offenbar bei vielen Menschen. Sie sind dann bereit, ihr Geld vor dem drohenden Unbill in vermeintliche Sicherheit zu bringen. Und investieren in Gold, Kryptowährungen oder Rohstoffe – mithilfe derer, die die Ängste erst geschürt haben.