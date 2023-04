BörsenWoche 405: Editorial Katerstimmung bei Cannabis-Aktionären

Hier kommen Sie zur aktuellen Ausgabe der BörsenWoche



Wenn es so kommt, könnte die heute hochspekulative Aktie gar ein krisenfester Wert werden: Genussmittel verkaufen sich auch in schlechten Zeiten gut. Ob Gras in die Liga von Wein und Schokolade aufrückt, ist aber alles andere als klar. Die Entwicklung der Branche dürfte noch einige Zeit von politischen Entscheidungen abhängen. Solange der hartnäckige Abwärtstrend nicht dreht, bleiben Tilray und Co. Zockerpapiere. Wie Anleger krisenfeste Werte finden und welche Branchen und Aktien langfristig Stabilität versprechen, haben wir in unserer dieswöchigen Analyse für Sie recherchiert.