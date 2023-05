Börsenwoche 407: Editorial Meme-Aktien: Tote Katzen hüpfen nur einmal

Unter dem Strich dürften die meisten von ihnen mit diesen Aktionen aber in den vergangenen Jahren Verluste gemacht haben. Denn der Kursanstieg ist nur ein Strohfeuer, das Handelsvolumen der betroffenen Aktien meist niedrig. Und die Titel längerfristig zu halten ist in der Regel keine gute Idee. Die hohen Leerverkaufsquoten haben schließlich Gründe. Schlimmstenfalls droht Kleinanlegern der Totalverlust. So wie im Fall von Bed, Bath and Beyond (BBBY).