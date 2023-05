Börsenwoche 408: Editorial Die China-Formel

Was zunächst als singulärer Racheakt an Ma eingeordnet wurde, war der Beginn eines Blutbads in Chinas Tech-Sektor. Im April 2021 bestellte die kommunistische Partei die Chefs führender Internetkonzerne nach Peking und drohte mit Strafen bei Ungehorsam. Endgültig in Panik versetzte das Regime Investoren, als es die boomende Nachhilfebranche kurz darauf über Nacht der Gemeinnützigkeit unterwarf und ihr damit den Todesstoß gab.