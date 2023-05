Börsenwoche 409: Editorial Wie Anleger klug mit Saisonalität an der Börse umgehen

Nur ist das Jahr noch nicht zu Ende. Und historisch betrachtet steht dem Dax eine schwierige Saison bevor. „Sell in May and go away“, lautet eine Börsenweisheit: „But remember to come back in September.“ Das Sprichwort fasst eine simple Beobachtung zusammen: Die beste Performance brachten Aktienindizes in der Vergangenheit in den Wintermonaten.