BörsenWoche 411: Editorial Wie Sie jetzt am besten in Gold investieren

Für Gold hingegen sind die Vorzeichen glänzend. Indizien, dass der Zinsgipfel in den USA erreicht sein dürfte, mehren sich. Gold würde davon als nicht zinstragendes Asset profitieren. Sollte die Wirtschaft in eine tiefere Rezession rutschen, könnte das zudem einen historischen Reflex an der Börse auslösen: Seit Ende des Bretton Woods Systems ist Gold in Rezessionen zuverlässig stärker als der Aktienmarkt.