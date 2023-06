BörsenWoche 412: Editorial: Wie Sie die passende Anleihe finden

Der Kurs einer Anleihe wird in Prozent im Verhältnis zum Nennwert angegeben – liegt also am Ausgabetag bei 100. Der Nennwert entspricht auch der Rückzahlungssumme, die Anleger erhalten, wenn der Emittent nicht pleitegeht. Hier lagen die Schwierigkeiten der Argentinien-Bonds: Der Staat ist kein solider Schuldner, erklärt regelmäßig den Bankrott – seit Beginn des 20. Jahrhunderts achtmal. Zuletzt war es 2001 so weit, das nächste Mal ist längst überfällig.