Börsenwoche 415: Editorial Der Bitcoin ist ein unkalkulierbares Asset

Es ist eine Botschaft an die Welt: Die großen Finanzunternehmen sehen in Bitcoin längst nicht mehr nur ein Spekulationsobjekt von Computernerds, die das staatliche Geldsystem am liebsten abschaffen würden. Sondern eine sich etablierende Anlageklasse, auch für institutionelle Investoren. Deutlicher könnte der Einzug des Bitcoins in den Mainstream nicht sein.