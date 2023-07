Börsenwoche 417: Editorial Alles auf Aktien!

Doch Aktien überzeugen nicht nur durch hohe Wertzuwächse, sagt Jan David Meyer, Chartered Financial Analyst und Senior Portfoliomanager bei Taunus Trust: „Aktienanleger verbuchten seit 1800 selbst unter Berücksichtigung von Inflation nach spätestens 20 Jahren Gewinne. Bei Anleihen und Gold wurden dagegen mitunter über 50-jährige Verlustperioden beobachtet.“

Wer mit langfristiger Geldanlage fürs Alter vorsorgen will, fährt mit Aktien folglich nicht nur am besten, sondern auch am sichersten. Die Voraussetzung dafür sind starke Nerven: Wer die Schwankungen nicht aussitzen kann oder will, läuft Gefahr, seine Performance durch schlechtes Timing zu schmälern.



Die Zeitreihen zur historischen Performance beziehen sich auf den Gesamtmarkt. Wer selektiv investiert, kann sich nicht auf diese Statistik verlassen. Ein Segment, in dem Selektion jedoch unverzichtbar ist, sind Dividendenaktien. Hohe Renditen machen längst keinen guten Dividendentitel.