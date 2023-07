BörsenWoche 418: Editorial Marley Spoon: Die durchwachsene Bilanz von SPACs

Das Unternehmen kam über die Firma 468 SPAC an die Frankfurter Börse. Solche Special Purpose Acquisition Companies (SPACs) sind leere Hüllen ohne operatives Geschäft. Ihre Sponsoren bringen die Mantelfirma an die Börse, um Kapital einzusammeln.



In der zweiten Phase, dem sogenannten De-SPAC, wird dann ein Unternehmen gekauft und gelangt so quasi durch die Hintertür aufs Börsenparkett. Strukturbedingt verwässern dabei die Anteile am Zielunternehmen häufig, weil die Investoren des SPACs Vorzugsrechte zu fixen Preisen haben, die auch unterhalb der Börsenpreise liegen können.