Börsenwoche 421: Editorial Japan entzaubert den Mythos vom unendlichen Geld

Würden Sie mir Geld leihen? Ich schätze, es kommt darauf an, was ich Ihnen dafür biete – und ob Sie es wiedersehen. Kurz gesagt gilt die uralte Regel: Ohne Solvenz kein Kredit. Was für Privatleute Alltag ist, gilt im Grunde auch für Staaten. Nur dass die theoretisch unendlich leben. Sie müssen ihre Schuld also nicht zwingend in absehbarer Zeit zurückzahlen, Kreditwürdigkeit genügt. Je nach Bonität verlangen Gläubiger mehr Zinsen – ein faires Geschäft.