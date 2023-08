Börsenwoche 422: Editorial Das Goldlöckchen-Szenario ist schwierig zu erreichen

Drei Bären führen ein beschauliches Leben in einer Hütte im Wald. Eines Tages kommt eine Vagabundin vorbei, bedient sich an ihren Vorräten und schläft in einem der Betten. Als die Bären sie entdecken, eskaliert die Situation und die Waldbewohner versuchen auf verschiedenste Weise die Frau zu töten – was schließlich gelingt. Das englische Märchen wurde später überarbeitet, die Vagabundin zu „Goldlöckchen“, einem kleinen Mädchen, das wegläuft, als es die Bären sieht. Der Plot bleibt der selbe: Die Situation wird endgültig entschärft und die Bären haben ihre Ruhe.