Börsenwoche 424 – Editorial Am Dollar führt kein Weg vorbei

Ende März wurde an der Rohstoffbörse in Shanghai ein historischer Deal abgeschlossen: China kaufte 65 000 Tonnen Flüssiggas aus den Emiraten. Bemerkenswert an dem Geschäft war die Abwicklung. Statt wie üblich in US-Dollar zu zahlen, nutzte China die Landeswährung Yuan. Der weltweit erste LNG-Deal in Yuan ist symbolisch für die Bestrebungen der chinesischen Führung, die Dominanz des Dollars als Handelswährung zu brechen – in beunruhigten Kreisen fiel gar der Begriff Petro-Yuan.