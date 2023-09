BörsenWoche 426: Editorial Warum der Orangensaftpreis explodiert

VdF-Geschäftsführer Heitlinger sieht durch das knappe Angebot eine signifikante Verteuerung: „Wenn es im kommenden Jahr in Brasilien und den USA keine Rekordernten gibt, wird sich an dieser Situation nicht viel ändern.“

Düstere Perspektiven für Orangensaftliebhaber. Den Börsenaffinen unter ihnen bietet die Knappheit hingegen Anlagechancen. Die Preissteigerungen im Supermarktregal sind schließlich nur das Ende der Nahrungskette. Der Börsenpreis für Orangensaftkonzentrat ist in den vergangenen zwölf Monaten um gut 80 Prozent gestiegen. Seit März 2021 hat er sich gar verdreifacht.