BörsenWoche 427: Editorial Alle reden über Erneuerbare – und an der Börse steigt Öl

Nach der Preisexplosion zu Beginn des Kriegs in der Ukraine haben die Ölpreise lange konsolidiert. Mit dem jüngsten Kursanstieg ist die Trendwende da. Auslöser war die Entscheidung Saudi-Arabiens, die reduzierte Fördermenge bis zum Jahresende beizubehalten. Auch andernorts wird weniger gefördert, etwa in Russland. Das knappe Angebot trifft auf eine unelastische Nachfrage: Die Ölreserven großer Verbraucher wie den USA sind so niedrig wie zuletzt 1985. Das treibt den Preis.