Börsenwoche 428: Editorial In der neuen Zinsära müssen sich Anleger neu positionieren

Aber wann ist der richtige Zeitpunkt zum Umschichten in längere Laufzeiten gekommen? Wie so oft lässt sich das nicht genau sagen. So hat etwa die Fed in der vergangenen Woche weitere Zinsanhebungen nicht ausgeschlossen. Auch in Europa sind weitere Zinsschritte noch nicht vom Tisch. Das heißt auch: Bei den Festgeldkonditionen dürften einige Banken in den kommenden Wochen nachziehen und höhere Zinsen offerieren. Zuschlagen lohnt sich, nicht nur für Oma und Opa.