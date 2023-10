Börsenwoche 431: Editorial Bruchlandung an der Börse

Die Börsenwelt hat sich verändert – nicht nur durch die Zinswende. Rückblickend ist es geradezu kurios, doch noch vor zwei Jahren dachten Anleger beim Stichwort Raketen nicht an Krieg und Leid, sondern an Ruhm und Rendite. Raketen waren auch damals en vogue an der Börse, allerdings im Zuge eines skurrilen Wettlaufs: Die Milliardäre Elon Musk, Jeff Bezos und Richard Branson lieferten sich ein erbittertes Kopf-an-Kopf-Rennen darum, wer zuerst Passagierflüge ins Weltall anbieten kann. Unternehmer Branson gewann den Wettlauf – auch wenn er deutlich später ins Ziel beziehungsweise All kam, als er ursprünglich angekündigt hatte. Immer wieder gab es auf dem Weg dorthin Pannen. Tragischer Tiefpunkt war der Tod eines Piloten im Jahr 2014, als ein Raumschiff einfach auseinanderbrach.