Börsenwoche 432: Editorial Riskante Rendite am indischen Aktienmarkt

Die beste Performance brachte zuletzt der indische Leitindex BSE Sensex. Seit dem Tief am 23. März 2020 liegt er mehr als 150 Prozent im Plus (siehe Grafik der Woche). Der Index führt die 30 größten Unternehmen, die an der Börse in Mumbai gehandelt werden. Schwergewicht im BSE Sensex ist der Öl- und Gasproduzent Reliance Industries mit einem Anteil von 13 Prozent – das Gros der vertretenen Unternehmen agiert aber im Bankwesen. Jihong Min, Portfoliomanager beim US-Finanzdienstleister T. Rowe Price, sieht den Erfolg am indischen Aktienmarkt durch ein strukturelles Momentum untermauert: „Indien hat eine schmerzhafte Phase des Schuldenabbaus hinter sich. Heute sind das Bankensystem, Unternehmen und Haushalte in guter finanzieller Verfassung.“ Der geringe Verschuldungsgrad in Verbindung mit der Bevölkerungsentwicklung dürfte die Wirtschaft stärken.