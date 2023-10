Börsenwoche 433: Editorial Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft: Was sich aus den Quartalszahlen ableiten lässt – und was nicht

Eine Überraschung gelang Meta. Der Facebook-Konzern übertraf die Erwartungen deutlich und steigerte den Quartalsgewinn um 163 Prozent. Bereits im Vorfeld wurde Meta wegen des wiederanziehenden Werbegeschäfts auf der Gewinnerseite gesehen, gemeinsam mit Alphabet. Die Meta-Aktie gab wegen des zurückhaltenden Geschäftsausblicks jedoch leicht nach – die Google-Firma stürzte an der Börse nach den Zahlen regelrecht ab. YouTube und Google lieferten zwar den erwarteten Beitrag, das zuletzt eher schleppende Cloudgeschäft enttäuschte hingegen offenbar einen Teil der KI-Hoffnungen, die zuvor im Kurs steckten. Insgesamt waren die Ergebnisse dennoch solide: Umsatz und Nettogewinn zogen leicht an und es gibt kaum Anzeichen, dass sich an diesem Trend etwas ändert.