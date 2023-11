BörsenWoche 435: Editorial Die Währungsunion muss zur Wirtschaftsunion werden

Die Börsengänge (IPOs) in Deutschland seien auf den niedrigsten Stand seit 2008 gefallen, schreibt die Association for Financial Markets in Europe (AFME) in ihrem neuen Branchenreport. Tatsächlich gehen immer mehr Unternehmen im Nicht-EU-Ausland an die Börse – und das hat gute Gründe. Die Kapitalmarktstruktur ist ein wichtiger Standortfaktor für jede Wirtschaftszone. Je liquider und transparenter die Börse, desto attraktiver ist sie für Investoren aus dem Ausland.