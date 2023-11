BörsenWoche 436: Editorial Japan: Trotz Rekordhoch nichts gewonnen

Binnen eines Jahres nahm die Bank of Japan (BoJ) sechs Zinsschritte vor – und trieb den Immobilienmarkt damit an den Rand des Kollaps. Mit Folgen auch für Japans Kapitalmarkt und Wirtschaft: Der Leitindex Nikkei stürzte binnen eines Jahres um 40 Prozent ab, Japans Wirtschaft taumelte in eine jahrzehntelange Krise.