Börsenwoche 437: Editorial: Sicher in den Winter

Zugleich sind auch die wahrscheinlich überschrittenen Inflationsspitzen kein rein positives Signal, da sich dabei auch die schwächelnde Wirtschaftsaktivität zeigt. Höhere Zinsen binden Kapital und verteuern Kredite, wodurch Investitionen und Konsum sinken. Frühindikatoren wie die Zinsstrukturkurve, die Kreditnachfrage sowie klassische Konjunkturbarometer warnen: Die volle Wirkung der Zinswende und damit die realwirtschaftliche Schwächephase stehen womöglich noch bevor – zumal in den USA in den nächsten drei Jahren Firmenkredite in Höhe von über drei Billionen Dollar fällig werden. Es ist nicht das erste Mal, dass die Börse das Ende des geldpolitischen Würgegriffs feiert – die Erholung am Markt endete jedoch jedes Mal mit Enttäuschungen.