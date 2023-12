Börsenwoche 438: Editorial Die besten Wege, in Schwellenländer zu investieren

Es scheint lange her, dass Anleihen eine totgesagte Anleiheklasse waren. In Wahrheit ist es aber gerade einmal zwei Jahre her, dass Schuldpapiere nach Abzug der Inflation bestenfalls eine Minirendite brachten. Bondinvestoren auf der Jagd nach Gewinnen mussten ins Risiko gehen. Heute rächt sich das: Die Zinswende hat die Pläne einiger Anleiheinvestoren durchkreuzt. Hans-Jürgen Friedrich etwa, Chef der KFM Deutsche Mittelstands AG, konnte zu Nullzinszeiten über mehrere Jahre respektable Ergebnisse mit Mittelstandsanleihen einfahren.