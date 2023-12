Börsenwoche 439: Editorial Energie-Investments: Gelb schlägt grün

Was ist der Energieträger der Zukunft? Der US-Klimabeauftragte John Kerry hat beim globalen Klimagipfel in Dubai neue Fakten geschaffen. Atomstrom soll den CO2-Ausstoß der Weltgemeinschaft verringern und damit den Klimaschutz voranbringen. Kerry hat neben den USA 21 weitere Staaten, darunter Großbritannien und Kanada, hinter dem Ziel versammelt, Nuklearenergie bis 2050 zu verdreifachen. Eine Konkurrenz zur Allianz für erneuerbare Energien will der Nuklearclub aber nicht sein. Atomstrom soll einen Beitrag zu einer umweltfreundlichen Energiezukunft leisten – zusammen mit regenerativem Strom.