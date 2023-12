Börsenwoche 440: Editorial Bilanz: So haben sich die Musterdepots der WiWo geschlagen

Die Überschrift „Keine Angst vor der Zinswende!“ ist indes bis hierhin gut gealtert. Die Aktienmärkte kratzen den Krisen zum Trotz an Rekordständen – wer hätte es gedacht. Der Balanceakt zwischen konkreter Einschätzung und Demut, da man an der Börse nie alles wissen kann, war mir stets ein Anliegen. Ich hoffe, dass ich diesen Anspruch auch in Ihren Augen erfüllen konnte und Sie der BörsenWoche auch in Zukunft gewogen bleiben. Für den Austausch und Ihre Anregungen in den vergangenen Jahren möchte ich mich bedanken und würde mich freuen, auch in meinem künftigen Job mit Ihnen im Diskurs zu bleiben. So viel kann ich verraten: Es wird sich weiter um Finanzen drehen. Folgen Sie mir dafür gerne auf den sozialen Medien wie Twitter; LinkedIn; oder Instagram.