BörsenWoche 441: Editorial: Warum Anleger 2024 vorsichtig optimistisch sein können

Als jemand, der langfristig orientiert ist, will ich jedoch diesen Warnhinweis ergänzen: Alle diese Entwicklungen sind Einschätzungen – es kann auch ganz anders kommen. Vor allem baut ein gutes Portfolio aber nicht darauf, dass bestimmte Entwicklungen im Laufe eines Jahres eintreffen werden. Stattdessen sollte eine Strategie für viele Jahre entwickelt werden, die mit Börsenwinden aus verschiedenen Richtungen klarkommt.



Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle ein frohes Neues und viel Erfolg an der Börse in diesem Jahr.



