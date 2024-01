BörsenWoche 442: Editorial Schicksalswahlen für die Börse: Langzeitrisiko US-Stabilität

In Börsenkommentaren findet sich ein weitverbreiteter Mythos: Angeblich geht es an Aktienmärkten langfristig verlässlich nach oben. Das stimmte bisher global, nicht aber für einzelne Länder. Japan ist ein Paradebeispiel. Seit dem Platzen der Spekulationsblase Ende der 1980er-Jahre hat sich der Markt noch immer nicht vollständig erholt. Allerdings ist der Inselstaat in guter Gesellschaft. Unter den G7-Staaten überzeugten in den letzten Jahrzehnten nur die zwei nordamerikanischen Aktienmärkte: USA und Kanada. Der Rest, also Deutschland, Frankreich, Italien, Japan und Großbritannien, konnte die Hochs zur Jahrtausendwende sowie von kurz vor der Finanzkrise bisher nicht oder nur knapp überbieten. Die Rekorde beim Dax sind nur möglich, da er im Gegensatz zu anderen Indizes Dividenden mit einfließen lässt. Wie schon erwähnt: Allein für den Inflationsausgleich benötigt es ständig neue Allzeithochs an den Aktienmärkten.